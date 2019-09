Un supporter condamné à 1.500 euros d’amende... pour un selfie avec Kylian Mbappé

DISCIPLINE - Un fan de Kylian Mbappé a été condamné pour avoir pénétré, le 31 mars, sur la pelouse du Stadium lors du match Toulouse FC-Paris SG (1-0) et s’être pris en photo avec son joueur préféré.

Les interruptions de match sont devenues tellement nombreuses en Ligue 1 qu’on avait fini par oublier celle du TFC-PSG (0-1) du 31 mars. Ce jour-là, comme cela arrive parfois, un supporter avait fait irruption sur la pelouse en plein match, dans les arrêts de jeu de la première période, avant d’être ceinturé et plaqué au sol par le service d'ordre dont il avait trompé la vigilance. Près de six mois plus tard, le couperet est tombé : une peine de 1.500 euros d’amende avec sursis et six mois d'interdiction de stade lui a été infligée mercredi par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Une sanction plus sévère qu’attendu, le procureur ayant, de son côté, requis 500 euros d’amende et un an d'interdiction de stade, alors que la peine maximale pour "entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition" est d'un an de prison et 15.000 euros d'amende. Durant l’audience, son avocat a expliqué que ce supporter "occasionnel" du PSG voulait "un selfie et le maillot" de Kylian Mbappé, son joueur préféré et qu'il avait pénétré sur la pelouse en entendant un coup de sifflet qu'il avait pris pour celui indiquant la fin de la première période.