Un tweet antisémite pendant un match de D2 allemande devient une affaire d’État

C’était, au départ, un simple match de football, entre l’Union Berlin et Ingolstadt, pour le compte du championnat allemand de 2ème division, vendredi soir. Lors de la seconde période, Almog Cohen, capitaine d'Ingolstadt, a écopé d’un carton rouge. C’est là que les choses ont dérapé : dans la foulée, un internaute se présentant comme un supporter du club berlinois a posté sur Twitter un message antisémite haineux, appelant entre autres insanités le joueur à "partir en chambre à gaz". Le tweet, depuis, n’en finit plus de faire des vagues, jusqu’à ce dimanche et au plus haut sommet de l’État.