Une Ligue des nations avec les Bleus en 2018 : c'est quoi au juste cette nouvelle compétition ?

Ligue des nations, qu’es aquò ? Tout le monde s'est demandé, ou se demande encore, à quoi va ressembler cette nouvelle compétition de l'UEFA censée remplacer les matchs amicaux internationaux en Europe, et dont le tirage au sort a lieu ce mercredi midi. En clair, il s'agira de réunir, entre septembre et novembre 2018, les 54 sélections européennes, réparties dans quatre ligues (Ligue des nations A, B, C et D) en fonction du niveau des participants (selon le coefficient UEFA).



Ces quatre ligues seront elles-mêmes divisées en quatre sous-groupes de trois ou quatre équipes qui s'affronteront lors de matches aller-retour. Seuls les quatre vainqueurs des sous-groupes de la Ligue des nations A s'opposeront lors d'un "final four" à élimination directe à partir de juin 2019 pour tenter de décrocher le titre de cette nouvelle compétition. Mais au-delà de ce trophée inédit, l'intérêt principal de cette nouvelle formule de rencontres internationales réside dans la possibilité pour quatre équipes de se qualifier directement pour l'Euro 2020, qui se tiendra dans 13 pays differents, de Londres à Bakou.