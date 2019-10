Victime d’une effroyable blessure au coude, Hugo Lloris déclare forfait pour les prochains matchs des Bleus

FOOTBALL - Hugo Lloris, le gardien français de Tottenham, s'est gravement blessé au coude gauche, ce samedi en Premier League. La Fédération française de football a annoncé qu'il déclarait forfait pour les deux prochains matchs de qualification des Bleus à l'Euro 2020, contre l'Islande et la Turquie.

Puisque la période est aux citations de Jacques Chirac, en voici une qui s’applique au début de saison d’Hugo Lloris : "Les emmerdes volent toujours en escadrille." Le gardien et capitaine de l’équipe de France traverse en effet une période particulièrement difficile. Samedi dernier, avec son club de Tottenham, il avait commis une énorme bourde avec un dribble raté ayant abouti à l’ouverture du score adverse. Mercredi, il avait encaissé la bagatelle de sept buts à domicile face au Bayern Munich en Ligue des champions. Et ce samedi, il s’est gravement blessé au coude gauche.

Ironie de l’histoire : c’est sur une nouvelle boulette que le portier s’est blessé ce samedi, en se ratant complètement sur une sortie aérienne pour capter un centre (ce qui a occasionné l’ouverture du score de Neal Maupay), puis en retombant sur son coude, lequel s’est alors plié dans le sens inverse de l’articulation du bras. Il a dû être évacué sur une civière, et sous assistance respiratoire, dès la 8e minute du match de championnat anglais entre Brighton et Tottenham.

Selon les informations de Nice-Matin, il s'agit d'une grosse luxation du coude, et non d'une fracture. Hugo Lloris doit néanmoins encore passer des examens complémentaires pour savoir s'il y a, ou non, rupture des ligaments, ce qui entraînerait de nombreuses complications médicales... Son coude a été plâtré après avoir été remis en place, et le gardien devrait quitter la clinique dans le courant de la soirée de ce samedi.