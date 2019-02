VIDEO - Adil Rami dévoile avoir fait un burn-out après la victoire des Bleus en Coupe du monde

Et Adil Rami estime qu'il n'a pas eu le temps de remettre ses idées en place. Sous les feux des projecteurs sur la pelouse, il fait aussi les gros titres en raison de son histoire d'amour avec l'actrice américaine Pamela Anderson. "Moi, ça a enchaîné sévère, a estimé Adil Rami. Il y a eu la Coupe du monde, mes histoires persos... J'estime que je n'ai pas eu assez de vacances. J'ai pas eu le temps de me vider la tête. Mon mental il a lâché et il me fallait juste du repos."





Et cela s'est traduit à travers son comportement. "Parfois, j'ai même été agressif vis-à-vis des gens qui me demandaient des photos, quand on filmait sans me demander. J'étais aigri avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi." Mais tout est rentré dans l'ordre. Adil Rami l'assure : "Aujourd'hui, j'ai faim".