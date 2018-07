VIDÉO - Antoine Griezmann accueilli en héros à Mâcon, sa ville natale

"Ça a été vraiment un grand plaisir, ça a été quelque chose de grand. Je veux remercier mes coéquipiers, mon staff technique et médical, vous tous. On a aussi joué pour vous", a-t-il conclu, avant de quitter la foule 20 minutes plus tard.





"J'étais un peu déçue de savoir qu'il n'y avait pas de dédicace mais je comprends : ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité", a régi auprès de l'AFP Marion, 26 ans, maillot de l'équipe de France sur le dos, le numéro 7 - celui du joueur - évidemment. "Je suis là pour montrer à Griezmann ma reconnaissance. Toute la ville de Mâcon est derrière lui."