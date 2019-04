VIDÉO - Bielsa demande à ses joueurs de laisser égaliser Aston Villa après un but litigieux

À la 71e minute de jeu, alors que Leeds et Aston Villa n'avaient pas marqué, le milieu de Leeds Mateusz Klich inscrit un but controversé, car un joueur d'Aston Villa, Jonathan Kodjia, était resté au sol au début de l'action. Furieux, les joueurs d'Aston Villa protestent, déclenchant une bagarre générale et l'expulsion d'un joueur d'Aston Villa, Anwar El Ghazi.





Après de longues minutes, le temps de calmer les esprits, Marcelo Bielsa demande à ses joueurs de laisser marquer l'adversaire, et ces derniers s'exécutent. La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, contribuant un peu plus à la légende d'"El Loco".