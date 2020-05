Bundesliga : la reprise du championnat sans supporter et sans contact

En Allemagne, le championnat de football a repris ce samedi. Le premier match de la Bundesliga a eu lieu sans public et avec beaucoup de contraintes. Des règles sanitaires très strictes comme le port du masque obligatoire pour les entraîneurs et le staff technique. Il fallait également se tenir à distance, y compris pour les remplaçants, espacés sur plusieurs mètres à l'extérieur du banc de touche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.