Cas de Covid-19 au PSG : des joueurs irresponsables ?

Neymar, Di Maria, Icardi, ... En tout, six joueurs du Paris Saint-Germain ont été testés positifs au coronavirus. Cette semaine de vacances leur avait été accordée pour leur permettre de reprendre le championnat dans les meilleures conditions. Les supporters sont agacés, tout comme les futurs adversaires du club parisien. Les joueurs contaminés sont placés en quatorzaine à leur domicile et pourraient être absents face à Lens et Marseille. Des rencontres qui auront bien lieu.



