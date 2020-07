Coupe de France de football : une finale particulière

C'est une finale de la Coupe de France inédite qui s'est déroulée vendredi soir au Stade de France. Crise sanitaire oblige, les tribunes étaient presque vides et les supporters habitués à une ambiance plus fulgurante étaient désemparés. La victoire du PSG contre Saint-Etienne a également été entachée par l'agression de Kylian Mbappé à la 25ème minute du match. La blessure du joueur a d'ailleurs inquiété le chef de l'Etat.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.