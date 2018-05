VIDÉO - "Ils nous ont fait rêver jusqu'au bout" : pour les Herbiers, la défaite a un goût de victoire

Pendant les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, les finalistes valeureux ont communié avec le public vendéen, massif et festif. Ensemble, ils ont chanté et hurlé comme s'ils avaient gagné. Du clapping au cri de ralliement "Qui ne saute pas, n'est pas Herbretais", les Herbiers ont pu fêter leur fantastique épopée et d'avoir fait le match pendant 90 minutes avec le PSG. "Ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. On n'a pas peut-être pas gagné sur le terrain, mais le public a été formidable", se sont réjouis les fans des Rouge et Noir. "On a mis l'ambiance. On n'entendait que nous. On était chez nous, le Stade de France était à nous."





Pour saluer leur prestation plus qu'admirable, l'effectif du PSG a réservé une haie d'honneur aux joueurs de Stéphane Masala pour les féliciter de leur magnifique parcours dans cette 101e édition de la Coupe de France. Thiago Silva a ensuite invité leur capitaine, Sébastien Flochon, à soulever le trophée avec lui. "Les Herbiers ont mérité de vivre cette fête, avec ce stade plein et les supporters. Félicitations à eux. Ils ont beaucoup de mérite. C'est une équipe très compétitive. Ils souffrent et ils ont une défense difficile à battre. Ils sont dans le match pendant les 90 minutes", a applaudi le coach parisien Unai Emery.