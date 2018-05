VIDÉOS - "Très heureux et très fier": les Bleus sélectionnés pour la Russie laissent éclater leur joie

Jeudi soir, au 20H de TF1, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 Bleus qui iront au Mondial en Russie, ainsi que les 7 réservistes qui se tiendront prêts à venir en renfort en cas de blessure. Une liste qui a bien évidemment fait des heureux et des malheureux. Parmi les premiers joueurs de l'équipe de France ravis de participer à l'aventure, Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich, qui a exprimé sa joie sur l'antenne de TF1 et de LCI : "Je suis très heureux et très fier de pouvoir faire partie de cette liste des 23. Le plus important, c'était de rendre mes parents fiers, et ma sœur. Ce soir, c'est chose faite. Je suis prêt à me donner à fond avec l'équipe de France."





Pour Kylian Mbappé, qui inaugurait sa statue de cire au Musée Grévin jeudi soir, c'est un rêve d'enfant qui se réalise : "Je rêvais de participer à cette Coupe du monde. Après, comme tous les enfants qui vont regarder ce Mondial et qui ont regardé les précédents, vous vous projetez en vous disant: ‘Oh si j'étais ce joueur-là sur le terrain’. Mais maintenant, c'est une réalité et je vais travailler pendant la préparation pour être le plus performant possible pour aider l'équipe" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Mon objectif pour la Coupe du monde est d'aller le plus loin possible parce que dans un Mondial les objectifs sont forcément collectifs. Ce sont les équipes qui gagnent des trophées, ce n'est pas Kylian qui va gagner un trophée."