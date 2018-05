VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Colombie de James Rodriguez et Radamel Falcao

Elle nous avait enchantés au Brésil, elle a pour objectif de faire tout aussi bien cet été. Quart de finaliste du Mondial en 2014, sa meilleure performance en Coupe du monde, la Colombie se positionne en outsider. Les "Cafeteros" peuvent en effet nourrir de belles ambitions, en s'appuyant sur une ossature qui est restée la même au fil des années. D'autant plus qu'ils peuvent compter sur la présence de leur buteur maison Radamel Falcao, qui va découvrir, à 32 ans, la compétition suprême. Mais pour parvenir à intégrer le gratin mondial, les coéquipiers du capitaine James Rodriguez devront élever leur niveau de jeu.





Quatrièmes de la zone AmSud, les hommes de José Pékerman, qui avait déjà qualifié la Colombie pour la Coupe du monde quatre ans plus tôt, ont vécu des éliminatoires mitigés. S'ils ont fait le plein de points contre les petits, les "Cafeteros" n'ont pas réussi à s'imposer face aux grosses équipes, telles que l'Argentine, le Brésil ou encore l'Uruguay. Et comme si cela ne suffisait pas, leur dernier match face au Pérou, qualificatif pour le Mondial a même été pointé du doigt pour des soupçons de match arrangé. Le résultat nul (1-1) entre les deux équipes délivrait un billet direct à la "Tricolore" et le repêchage aux "Incas".