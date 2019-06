VIDÉO - Coupe du monde 2019 : Sidonie Asseyi commente la faute sur sa fille Viviane durant Nigéria-France

Puis, Denis Brogniart lui a demandé de commenter la faute qui a amené les Bleues à la victoire, avec le penalty et d'expliquer le moment. "Je regardais les écrans, pour voir si Amandine Henry me voyait. Pour lui dire d'appeler l'arbitre, pour la VAR", raconte-t-elle dans un éclat de rire. "Je veux rendre hommage au groupe de parents de ces joueuses. Je porte un peu ce message, c'est moi ce soir et ce sont eux aussi. C'est ça aussi la magie de cette famille France féminin. C'est de nous retrouver, on encourage. J'ai la chance d'être là mais c'est comme s'il y avait tout ce monde avec nous", conclut cette maman passionnée.