VIDÉO - Coupe du monde de football féminin 2019 : le maillot de l'équipe de France dévoilé

Incroyable mais vrai : lors de la prochaine Coupe du monde, les joueuses de l'équipe de France de football joueront pour la première fois de leur histoire avec un maillot créé spécialement pour elles, et non pas avec une copie du maillot de l'équipe de France masculine. Nike a dévoilé lundi 11 mars les deux tuniques que porteront Amandine Henry et ses coéquipières tout au long de la compétition, qui se tiendra du 7 juin au 7 juillet 2019 en France.