VIDÉO - Coupe du monde 2019 : avec 17 buts, Marta s'empare du record absolu, devant Klose !

Marta rentre un peu plus dans l'histoire du football. La capitaine du Brésil est devenue mardi 18 juin, grâce à un but face à l'Italie (1-0), l'unique détentrice du record de buts marqués en Coupe du monde, hommes et femmes confondus, avec 17 réalisations en cinq éditions. Au Stade du Hainaut de Valenciennes, la sextuple meilleure joueuse du monde, âgée de 33 ans, a transformé un penalty obtenu par Debinha à la 74e minute pour inscrire son 17e but en phase finale de la compétition reine, s'emparant seule du record qu'elle co-détenait avec l'Allemand Miroslav Klose (16 buts en quatre participations).





Chez les filles, elle devance l'Allemande Birgit Prinz (5 éditions) et l'Américaine Abby Wambach (4 éditions), 14 buts chacune, puis Michelle Akers, également ancienne internationale de l'équipe des États-Unis qui a mis 12 buts de 1991 à 1999. La Brésilienne Cristiane, partenaire de Marta et auteure de trois buts lors du premier match face à la Jamaïque (0-3), arrive derrière avec 11 réalisations inscrites depuis sa première Coupe du monde en 2003. Autre joueuse encore en activité, l'Américaine Carli Lloyd a atteint la barre des 10 buts grâce à son doublé contre le Chili (3-0) dimanche en phase de poule.