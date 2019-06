VIDÉO - Coupe du Monde 2019 : l'explosion de joie des Nigérianes, qualifiées pour les 8es de finale

En regardant le classement Fifa des équipes féminines, la qualification de la 38e nation mondiale n'était pas tout à fait assurée mais c'est désormais chose faite. Il faut dire qu'une certaine pression régnait sur les épaules de ces jeunes femmes. "Dans toute l'Afrique, il est très difficile pour les jeunes filles de jouer au football. C'est un grand défi. Les parents souvent ne l'autorisent pas. Ça été le cas dans ma communauté. C'était une décision difficile pour moi", racontait la semaine dernière, Francisca Ortega, joueuse de 25 ans.





"Je suis heureuse d'avoir surmonté tout ça. Si certaines trouvent dans mon parcours des raisons d'espérer, si ça les pousse à croire en elles-mêmes, ça sera ma plus grande joie. Je pourrais me dire que j'ai réussi quelque chose même si ma carrière s'arrête aujourd'hui", a-t-elle ajouté sur le sujet. On peut difficilement la contredire ...