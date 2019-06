Nigeria-France (0-1) : pourquoi Wendie Renard a pu retirer son penalty après l'avoir raté

Sur le papier, la décision de Melissa Borjas est conforme aux nouvelles règles Fifa, entrées en vigueur le 1er juin dernier. Selon la loi 14 relative au penalty, revue et corrigée par l'Ifab, l'instance régissant les lois du jeu, "au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un pied sur sa ligne (contre deux avant), ou même au niveau si le pied ne touche pas le sol". Or, au moment où Renard frappe dans le ballon, la gardienne du Nigeria n'a plus de pied posé sur sa ligne de but. "Avant la Coupe du monde, nous avions eu une réunion avec la Fifa qui expliquait les nouvelles règles, avec le VAR", a expliqué Gaëtane Thiney en zone mixte. "Sur le coup, je n'ai rien vu, mais après quand on a vu les ralentis sur les écrans géants, la décision de l'arbitre n'est pas surprenante." Une décision saluée aussi par Wendie Renard, qui tenait à se rattraper après le but contre son camp, sans conséquence, marqué face à la Norvège (2-1) : "Heureusement qu'il y a la nouvelle règle, ça me permet de retirer ce penalty."