VIDÉO - D1 féminine : ciseau retourné, frappe chirurgicale, double contact... élisez le plus beau but de la saison

Qui succédera à la Lyonnais Kheira Hamraoui, auteure du plus beau but de la saison passée ? Le 20 mai dernier, la milieu transférée au Barça avait été récompensée pour sa frappe monumentale de près de 40 mètres face à Bordeaux (2-0) dès la 5e journée. Les internautes ont jusqu'au 10 avril pour voter et désigner le plus beau but de la saison en allant sur le compte Twitter de la FFF. Le nom de la lauréate sera voilée le 15 avril lors d'une cérémonie officielle au CNF Clairefontaine.