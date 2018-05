EN DIRECT - OM-Atlético : Payet et Sarr titulaires

Mercredi soir (20h45), l'OM a rendez-vous avec l'Atlético Madrid pour la finale de la Ligue Europa. Vainqueurs en demi-finales de Salzbourg, les Phocéens ne s'étaient plus qualifiés pour une finale de Coupe d'Europe depuis 2004. Les Olympiens s'étaient alors inclinés 2-0 face à Valence. Quatorze ans plus tard, un autre club espagnol, l'Atlético Madrid, se dresse donc sur leur route. Les Colchoneros d'Antoine Griezmann, habitués des joutes européennes (finalistes de la Ligue des champions en 2014 et 2016) et tombeurs d'Arsenal au tour précédent, semblent au-dessus de l'OM et font logiquement office de favoris dans cette finale.





D'autant plus que si Marseille s'est tiré une balle dans le pied vendredi soir à Guingamp (3-3), en ramenant un point insuffisant dans sa course au podium, l'Atlético Madrid a, de son côté, réussi sa répétition générale avec un onze proche de celui qui pourrait être aligné mercredi. Les Madrilènes l'ont emporté à Getafe (1-0) samedi, lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Espagne. Meilleure défense de Liga, les hommes de Diego Simeone ont terminé le match sans encaisser de but pour la 23e fois cette saison. Preuve que, quand l'Atlético parvient à marquer, l'adversaire éprouve les pires difficultés pour revenir au score.