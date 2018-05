REVIVEZ - OM-Atlético Madrid (0-3) : la malédiction des finales se poursuit pour Marseille

Antoine Griezmann a douché les espoirs de l'OM. Mercredi soir, en finale de la Ligue Europa, les Olympiens se sont heurtés au réalisme froid de l'Atlético Madrid (3-0), habitué aux joutes européennes, et de son "Grizou" de gala, auteur d'un doublé. Les Colchoneros s'adjugent leur troisième C3 après celle contre Fulham (2-1) en 2010 et l'Athletic Bilbao (3-0) en 2012. Marseille, qui a perdu Dimitri Payet dès la demi-heure de jeu sur blessure, restera "à jamais le premier" club français à avoir remporté la Ligue des champions, mais il ne sera pas le premier représentant tricolore à réunir la grande et la petite Coupe d'Europe dans sa vitrine à trophées.