La Ligue des champions continue. Sans le PSG, douché froid par Manchester United, ni l'Olympique lyonnais dominé par les Blaugranas du FC Barcelone, la compétition a perdu un peu de son sel. Mais le Grand huit qui nous est proposé promet encore quelques sensations fortes. Le Barça de Lionel Messi et la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo font bien sûr figure d'épouvantails et leur confrontation possible dès ces quarts met l'eau à la bouche.





Reste que le plateau a pris un fort accent anglais (aux dépens de nos clubs). La Premier League a placé pas moins de quatre représentants : Liverpool, finaliste la saison dernière, Manchester City, impressionnant sous les ordres de Pep Guardiola, Manchester United et Tottenham, avec leurs Frenchies (Pogba et Martial côté Red Devils, Lloris et Moussa Sissoko chez les Spurs).