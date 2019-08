VIDÉO - Équipés de micros et d'oreillettes, des joueurs de MLS interviewés en plein match

Être au plus près des joueurs. L'an dernier, lors du match de gala entre l'équipe All-Star de la Major League Soccer (MLS) et la Juventus Turin (1-1, 3-5 t.a.b.), ESPN avait frappé un grand coup en installant un micro et une oreillette sur Brad Guzan. L'ancien gardien d'Atlanta avait ainsi pu discuter avec les commentateurs de la chaîne en plein milieu de la partie.





Inspiré par cette première expérience concluante, le diffuseur Fox Sports a étendu ce dispositif immersif à l'occasion de la rencontre amicale des meilleurs joueurs de la MLS face à l'Atlético de Madrid (0-3), qui s'est jouée dans la nuit de mercredi à jeudi, à Orlando. Ce n'est plus seulement l'ancien gardien d'Aston Villa qui a été équipé, le défenseur Walker Zimmerman et le coach Chris Wondolowski se sont aussi prêtés au jeu. Filmés par une caméra unique, braquée sur eux, ils ont ainsi pu interagir à leur gré avec les journalistes, directement depuis la pelouse et le banc de touche, pendant que le jeu continuait sur le terrain.