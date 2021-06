Euro : pourquoi les Bleus sont les favoris

L'Euro 2021 débute demain et c'est une occasion à ne pas rater. "Pour moi, ça va se passer en famille et des amis", confie un senior. "Ça va nous faire sortir, voir les amis, les copains", déclare un autre. Ils ne sont pas les seuls à avoir hâte.

Les joueurs aussi se préparent dans la bonne humeur. Il y a quelques heures, Karim Benzema et les Bleus ont reçu la visite du président de la République. "Prenez du plaisir, soyez enthousiastes et rendez les gens enthousiastes. Je n'ai pas plus à vous dire. Gagnez et ramenez-la le 11 juillet. À vous de jouer, je compte sur vous", déclare Emmanuel Macron en s'adressant aux joueurs.