Coupe de France : le petit club des Herbiers a-t-il vraiment perdu d’avance la finale contre le PSG ?

À l’inverse, les trois précédents invités "surprise" en finale de la Coupe de France, cette compétition spécifiquement créée pour bouleverser les hiérarchies, Calais (CFA) en 2000, Amiens (National) en 2001 et Quevilly (National) en 2012, en jouant crânement leur chance, ont respectivement fait douter Nantes, Strasbourg et Lyon, avant de s’incliner sur la plus petite des marges, et même aux tirs au but pour Amiens. Certains objecteront qu’il ne s’agissait pas du PSG qatari et son effectif de stars internationales. On rétorquera que, pour un club amateur ou semi-pro, le fossé avec la Ligue 1 est, en soi, suffisamment vaste pour rendre improbable toute ambition de victoire.