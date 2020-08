Finale de la Ligue des champions : comment s'organise la diffusion du match au Parc des Princes ?

La finale de la Ligue des champions, qui oppose ce dimanche soir le PSG et le Bayern Munich, débutera à 21 heures. Les supporters parisiens vont bientôt entrer au Parc des Princes pour assister à la diffusion du match. Et malgré la fête, la distanciation sociale sera la règle. Seulement 5 000 personnes sont autorisées et le masque est obligatoire pour tout le monde pendant toute la durée de la rencontre. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



