Finale de la Ligue des champions : le ferveur des supporters du PSG

Pour Paris, l'enjeu est capital. Le PSG peut remporter pour la première fois le trophée le plus difficile à conquérir pour les clubs. À quelques minutes du coup d'envoi, à l'unisson, les supporteurs parisiens crient l'amour de leur équipe. Partout dans les rues de la capitale, les couleurs du PSG s'affichent. À Lisbonne, ils sont plus de 500 devant l'hôtel des joueurs à guetter un signe ou un geste des stars parisiennes.



