Finale de la Ligue des champions : un dispositif de sécurité exceptionnel à Pari

La finale historique de la Ligue des champions, opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, aura lieu dimanche soir. Un large dispositif de sécurité a été programmé aujourd'hui. Trois mille policiers et gendarmes seront mobilisés pour encadrer plusieurs quartiers de la capitale. Les Champs-Élysées seront entièrement piétons et les 17 stations de métro du secteur toutes fermées. Cela pour éviter que la fête ne se transforme en foyer de contamination géant.



