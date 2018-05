VIDÉO - Ligue des champions : la soirée cauchemardesque de Karius, le gardien de Liverpool qui offre 2 buts au Real Madrid

Treize minutes plus tard, Loris Karius encaisse le premier but de Gareth Bale, tout juste entré en jeu. Sur celui-là, il ne peut rien faire. L'attaquant gallois place un retourné acrobatique en pleine lucarne et son plongeon n'y fait rien.





Une peu plus tard, alors que Liverpool est mené 2 à 1, Karius commet une nouvelle bourde. Gareth Bale, toujours lui, avance ballon au pied à une trentaine de mètres du but de Liverpool, sur son côté droit. Rencontrant peu d'opposition, il se décale dans l'axe et frappe. Le ballon est cadré mais trop lent pour surprendre Karius, qui reste debout et s'apprête à le capter tranquillement. Mais quand il arrive sur lui, le portier place mal ses mains et le ballon glisse jusque dans la cage. Incompréhension.