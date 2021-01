Football : les supporteurs de l'Olympique de Marseille se déchainent

Hier après-midi, entre 300 et 500 supporteurs ont manifesté leur colère et leur déception des derniers résultats du club. Mais cela a dégénéré et une trentaine d'individus ont réussi à pénétrer à l'intérieur du centre d'entrainement et du bâtiment où les footballeurs font la sieste avant le match. Plusieurs salariés ont été blessés et le joueur Alvaro Gonzales a reçu une pierre dans le dos. Des trousses de toilettes des joueurs ont été volées et 25 individus ont été ensuite interpellés par la police. A cette issue, 18 personnes ont été placées en garde à vue et sept policiers ont été blessés.