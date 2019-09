VIDÉO - Homophobie dans les stades : Emmanuel Macron appelle au "discernement"

En déplacement dans le Val-de-Marne mardi 10 septembre, Emmanuel Macron s'est exprimé après les propos de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football (FFF) avait estimé plus tôt dans la journée qu'arrêter les matchs de football pour des chants homophobes était "une erreur" mais avait considéré que les suspendre pour des cris racistes était légitime, faisant ici une différenciation de traitement.





Estimant qu'il fallait "être intraitable sur le fond", le chef de l'Etat a appelé au "discernement" des arbitres et à la responsabilité des clubs et de la Ligue de football. "Il faut (...) que tout le monde travaille ensemble, il ne faut pas créer de fausses polémiques." Emmanuel Macron a par là désigné l'opposition entre le président de la FFF et la ministre des Sports Roxana Maracineanu, en précisant que cette dernière était "dans son rôle". La ministre des Sports avait dénoncé quelques heures auparavant la position "erronée" de Noël Le Graët en l'invitant à "prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre toutes les discriminations en général".