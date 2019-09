Homophobie dans les stades : Maracineanu regrette que Le Graët fasse "des différences entre les discriminations"

Sa réaction était attendue. Quelques heures après la sortie polémique de Noël Le Graët, ce dernier annonçant qu'il avait demandé aux arbitres de ne plus arrêter les matchs de football comme ils l'ont régulièrement fait, confrontés à des chants ou banderoles homophobes, Roxana Maracineanu a marqué tout son désaccord avec le président de la Fédération française de football (FFF), ce mardi 10 septembre dans les couloirs de l'Assemblée nationale.





La ministre des Sports, qui avait salué l'initiative arbitrale, a d'abord dit toute sa surprise : "J’avais échangé avec lui" au sujet des décisions d'arrêter les matchs, et "il m’avait fait part de sa grande surprise et prévenu qu'il prendrait peut-être d’autres instructions". Jusqu'à présent, rappelle-t-elle, elle pensait "que c'était Noël Le Graët qui avait dit aux arbitres d'arrêter les matchs". Et d'ouvrir la porte, tout de même, à une alternative à l'arrêt temporaire des matchs : "S'il a d'autres propositions, je suis à l'écoute. Cela démontre tout de même une forme d'impréparation sur le sujet. [...] Je suis heureuse que le sujet soit sur la table des discussions".