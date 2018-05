VIDÉO - "J'ai mal réagi, mais je ne m'excuserai pas" : Evra s'explique sur son coup de pied à un supporter de l'OM

Dans sa vidéo, Evra est revenu ensuite sur sa bagarre avec ce supporter de l'Olympique de Marseille. "Malgré ce petit kick avec ce supporter marseillais - mais moi je ne le qualifie pas de supporter marseillais, parce ce qu'il a dit est inadmissible - je suis un être humain. J'ai mal réagi, mais je ne m'excuserai pas. Ce n'est pas un vrai supporter de l'OM. Les vrais supporters de l'OM, je les connais. Eux quand je suis arrivé, je n'avais pas encore touché un ballon qu'ils m'adulaient. Après, ça s'est super bien passé durant la saison, mon but contre Nice... le Vélodrome était en feu. Je ne retiens que les bons souvenirs. Je comprends après qu'il y ait eu les banderoles. Ils ont dit que je me croyais plus haut que l'institution. Mais non, jamais. Jamais (...) Cette année, on est en finale, je dis "on" parce que j'ai quand même joué quelques matches de poule."