VIDÉO - "J'ai pris la décision de ne pas continuer au Real Madrid la saison prochaine" : Zidane annonce son départ surprise

Après une année et demie faite de titres et de gloire, les six premiers mois de la saison 2017-2018 s'étaient révélés beaucoup plus compliqués pour Zinédine Zidane et ses joueurs. Les critiques ont fusé et ont visiblement pesé sur le mental de l'entraîneur, qui a répondu sur le terrain en remportant sa troisième C1 de suite. "Ce métier est usant, ici encore plus qu'ailleurs", indiquait-il en février dernier. Force est de reconnaître que cela a joué dans sa décision de refermer ce chapitre madrilène. Il a toutefois fait savoir qu'il n'était "pas fatigué d'entraîner", tout en assurant "ne pas chercher d'autre équipe". Une question reste toutefois en suspens : qui va se risquer à prendre la suite de "ZZ" au Real Madrid ? Les paris sont ouverts.