VIDÉO - "Je n'arrive pas à croire à ce qu'il s'est passé" : le père d'Emiliano Sala bouleversé après l'identification du corps de son fils

Depuis l'annonce de la disparition de son fils, Horacio Sala vivait reclus chez lui, à Progreso, petit village argentin où Emiliano Sala a grandi. Ce vendredi, ce dernier a réagi devant les caméras après l'identification du corps retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de l'avion qui transportait le joueur. "Au moins, nous savons que nous allons l'avoir ici, on pourra déposer une fleur sur sa tombe et se souvenir de lui, toujours", a-t-il confié. Et d'ajouter, submergé par l'émotion : "Sa carrière aura été très courte, je n’arrive vraiment pas à croire à ce qu'il s'est passé, c'est vraiment très triste".





Ici, c'est tout le petit bourg agricole de la Pampa où Sala a vécu de 3 à 15 ans, qui est bouleversé. Et pour cause : "C'était un enfant humble, du village (...), très simple", poursuit encore fièrement son père. Et son ami, Oscar Heymo, patron d'un restaurant, de témoigner à son tour : "Il était très aimé et admiré de tous".