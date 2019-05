VIDÉO – Karim Benzema ému aux larmes en évoquant ses enfants sur le plateau de Quotidien

Tandis qu’il l’interrogeait sur son rôle de père, l’animateur lui a montré des photos de ses enfants, Mélia, cinq ans, et Ibrahim, deux ans, et l’attaquant du Real Madrid, banni de l’équipe de France depuis la fin 2015, a tout de suite prévenu : "Faut pas me montrer ça, sinon ça va me mettre les larmes." Lesquelles ont fini par poindre dans les yeux du footballeur, sous le coup de l’émotion en voyant une photo de lui enfant mise en parallèle avec celle de son fils, pour souligner leur ressemblance.