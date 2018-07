La demi-volée de Benjamin Pavard contre l’Argentine élue plus beau but de la Coupe du monde 2018

"Le ballon arrive et fait un rebond. Je ne me pose pas de question et j’essaie de me coucher pour ne pas qu’il s’envole au-dessus du but, avait décrit Benjamin Pavard après France-Argentine. Je cherche vraiment à la mettre du côté d’où elle vient. C’est ce que les attaquants m’ont toujours dit de faire. J’y vais sans réfléchir et quand je la vois rentrer... Ce n’est que du bonheur." Et ce n’est sans doute qu’un début.