VIDÉO - "Le pouvoir aux supporters" : OurFootballClub, le projet qui fait de Football Manager une réalité

LCI : À l'heure actuelle, de plus en plus de clubs peinent à trouver des sources de financement. Pensez-vous que ce modèle puisse vous permettre de subsister ?

Chris EWING : Habituellement, ce sont les clubs qui ont le plus moyens qui gagnent. En 5e division écossaise, c'est la même chose. Mais au lieu de parler de millions d'euros, on parle de 50.000 à 60.000 euros. Si on veut faire monter l'équipe, il faut penser différemment. On n'est pas bête, plus de monde on a, plus d'argent on aura. C'est une évidence. Mais je me suis vite rendu compte que c'était plus important que l'argent. Là, on crée une culture différente. On rassemble plus de 700 membres qui viennent de 25 pays. Ça montre le pouvoir de ce genre de projet.

LCI : Vous vous êtes fixé un objectif : intégrer en 2025 la prestigieuse Premiership, l'équivalent de la Ligue 1 en France, aux côtés du Celtic Glasgow et des Rangers...

Chris EWING : (Il coupe) Au départ, je voulais dire qu'on jouerait la Ligue des champions en 2025 mais c'était un peu trop ambitieux (rires). On va donc cibler la première division. Mais si vous voulez monter un projet, il faut viser haut, très haut, sinon ce n'est pas la peine. Pour ce genre de projet, il faut que ce soit excitant et qu'on fasse rêver nos membres. On est train d'essayer de mettre quelque chose de nouveau en place.