Messi veut s'en aller, où pourrait-il aller?

C'est désormais une tradition à chaque mercato. Quand une légende du ballon rond tente de quitter son équipe, tous les clubs les plus riches du monde lui déroulent le tapis rouge. C'est d'autant plus vrai lorsqu'elle quitte le club de toute sa vie, comme vient de le faire Lionel Messi, mardi 25 août. Normalement en contrat jusqu'au 30 juin 2021, il a communiqué au club son désir de résilier son contrat. Si son souhait devenait réalité, où pourrait-il atterrir ?

Idem pour l'Inter Milan qui, aux mains de propriétaires chinois, aurait les moyens de s'offrir les services de l'homme aux 33 titres et aux plus de 630 buts en club. C'est d'ailleurs là que le père même de Leo, Jorge Messi, a acheté un appartement, comme le souligne le site argentin Olè. Et du côté de la presse spécialisée, sport.es croit savoir que l'entourage de la star a bien été "approché" par le club italien. Son manager ne cache en tout cas pas ses intentions. "Ce serait la bonne année pour le faire entrer", avait déclaré Massimo Moratti, bien qu'il admettait que ce "n'est pas une opération simple sur le plan économique". Déjà à l'époque, l'entraîneur relevait que "le plus gros obstacle" était les "intentions" du joueur. Un embarras dont le club n'a plus à se préoccuper.