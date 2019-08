Ligue 1 : Nice-OM interrompu à cause de banderoles et de chants homophobes

C'est la quatrième interruption d'un match de football en une dizaine de jours. Et la troisième fois pour ce motif en Ligue 1, après Brest-Reims (1-0) et Monaco-Nîmes (2-0) le week-end dernier. Mercredi 28 août, la rencontre Nice-Marseille entrait dans sa 28e minute quand l'arbitre Clément Turpin a stoppé temporairement la partie après plusieurs alertes du speaker. La raison ? Deux banderoles qui émanaient des tribunes sur lesquelles on pouvait lire : "Bienvenue au groupe Ineos (qui vient de racheter le club azuréen, ndlr) : à Nice aussi on aime la pédale" et "LFP/instance : des parcages plein pour des stades plus gay." À chaque fois, les termes "pédale" et "gay" ont été écrits aux couleurs du drapeau arc-en-ciel LGBT.