VIDÉO - PSG : champagne et cris de joie, les images du vestiaire parisien après le huitième sacre

Ce dimanche, avant même d'affronter l'AS Monaco au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France de Ligue 1, pour la huitième fois de son histoire, la sixième sous l'ère QSI. Après cette belle nouvelle, les hommes de Thomas Tuchel ont livré une belle prestation face aux Monégasques, marquée notamment par le triplé du prodige parisien Kylian Mbappé (3-1). Une performance qui a contrasté avec les dernières sorties médiocres des Rouge et Bleu en Ligue 1 (ndlr : match nul face à Strasbourg et défaites à Lille et Nantes).





Presque au complet avec notamment les retours à la compétition de Marquinhos, Edinson Cavani et Neymar Jr, le PSG a fêté dignement son sacre dans le vestiaire, les images de joie sans modération circulant le soir-même sur le compte Twitter du club parisien.