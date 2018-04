VIDÉO - À l'assaut d'un Conforama : la vidéo déjantée du Stade de Reims après sa montée en Ligue 1

Les revoilà en Ligue 1 ! Vainqueurs d'Ajaccio (1-0) vendredi 20 avril, au soir de la 34e journée de Ligue 2, les Stadistes ont validé leur accession à l'échelon supérieur. Le Stade de Reims, leader du championnat de France depuis la mi-septembre, ne peut plus être rattrapé par les Corses, actuellement troisièmes, et est même assuré de terminer à la première place à l'issue de la saison. Après deux années passées au purgatoire, les Rémois ont donc fêté comme il se doit cette saison historique. C'est ainsi que le champagne a coulé à flot dans le stade Auguste-Delaune, lieu de communion entre les joueurs et les supporters des Rouge et Blanc.





Après l'officialisation de la montée dans l'élite, le club a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Les Rémois, conduits par leur entraîneur David Guion, sortent d'une pizzeria Domino's, sponsor de la Ligue 2, pour rejoindre un Conforama, partenaire de la Ligue 1. Car, comme le dit si bien sa bio Twitter, le Stade de Reims "préfère l'assise d'un bon canapé aux soirées pizzas".