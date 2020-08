Affaires, blessures, humiliation en C1... et Messi vers la sortie : la saison en enfer du Barça

En 121 ans d'existence, le cru 2019-2020 s'annonce parmi les plus indigestes dans l'histoire du FC Barcelone. Aucun titre à célébrer, une valse des entraîneurs, une infirmerie constamment remplie... un inventaire qui tournait déjà au négatif avant le final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, qui s'est achevé aussi vite qu'il a commencé, sur une humiliation suprême face au Bayern Munich (8-2). Cela pouvait être difficilement pire. Et pourtant : en annonçant sa volonté de quitter le club, Lionel Messi a porté le coup de pied de l'âne à un club qui s'apprête à être chambardé dans les grandes largeurs. Retour sur une saison en enfer.

Fallait-il y voir un présage ? Dès le mois d'août 2019, la saison commence, chaotique. Le Barça fait ses premiers pas sans son capitaine, blessé au mollet droit lors du premier entraînement de reprise. Il manque ainsi la présaison et le début de la Liga. Pour couronner le tout, la nouvelle star de l'équipe, Antoine Griezmann, arrivé de l'Atlético Madrid pour 120 millions d'euros à l'intersaison, peine à trouver ses premiers automatismes avec l'Argentin et son comparse Luis Suarez . Les résultats sportifs sont à l'avenant : en cinq journées, le Barça affiche déjà deux défaites.

Le début d'année n'est guère encourageant. Défait 3-2 contre l'Atlético Madrid en demi-finale d'une Supercoupe d'Espagne nouvelle formule à Djeddah (Arabie Saoudite), le FC Barcelone se plonge dans sa première crise ouverte : l'entraîneur Ernesto Valverde, présent depuis mai 2017, est accusé de tuer l'ADN du jeu catalan, tout en possession. Les dirigeants rencontrent Xavi, coach d'Al-Sadd au Qatar, pour lui proposer la place de Valverde, encore en poste à cette date, mais l'ex-légende du Barça refuse. Le 12 janvier, le club annonce que Luis Suarez a été opéré du genou droit et qu'il sera absent quatre mois. Le 13 janvier, Ernesto Valverde est limogé et Quique Setién, séduisant coach du Betis Seville, engagé.

Le 4 février, l'ailier français Ousmane Dembélé, à peine revenu d'une longue blessure, se déchire à nouveau à la cuisse droite. Le secteur offensif du Barça est dépeuplé. Le même jour, Lionel Messi confronte le directeur sportif du club, Eric Abidal, au sujet d'une interview dans laquelle il fait porter la responsabilité du licenciement d'Ernesto Valverde. Ce qui équivaut, en langage diplomatique barcelonais, à accuser Lionel Messi d'avoir exigé la démission de l'ancien coach. Appréciant moyennement l'offense , Messi exhorte l'ex-défenseur du club à "assumer ses décisions" et à "donner des noms", après que ce dernier a fait porter la responsabilité du licenciement de Valverde aux joueurs dans une interview. Le 6, deux jours plus tard, le Barça est éliminé en quarts de finale de la Coupe du Roi par l'Athletic Bilbao (1-0) au Camp Nou.

Le 17 février, le FC Barcelone dément être à l'origine d'une campagne de calomnies visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image du président Josep Maria Bartomeu. La radio Cadena Ser a montré dans une enquête que le Barça a versé un million d'euros en six factures distinctes à l'entreprise I3 Ventures. La direction, déjà menacée à un an des élections pour la présidence du club, est encore plus ébranlée.