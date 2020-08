Ligue des champions : la victoire du PSG en demi-finale gâchée par des incidents

Le Paris Saint-Germain a battu hier soir Leipzig (3 - 0) en demi-finale de la Ligue des champions. Pour célébrer cette grande première dans l'histoire du club, la joie a explosé dans les vestiaires des Parisiens. Neymar a assuré en grande partie l'ambiance. De la joie, il y en a également eu dans les rues de la capitale. Mais de nombreux supporters avaient laissé les masques et la distanciation physique aux vestiaires. En plus, il y a eu des incidents notamment sur les Champs-Élysées.



