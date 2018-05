Finale de la Ligue Europa : "L'OM a les moyens de gagner" face à l'Atlético de Madrid, estime Zidane

Zinedine Zidane a participé avec des anciennes gloires du football, comme Bixente Lizarazu et Laurent Blanc, et du rugby au "match des Légendes" au Stade Armand-Cesari, événement se déroulant en trois temps, avec une mi-temps de football (victoire 7-3 des footballeurs, avec notamment un but de Zidane), un concert, avec entre autres Soprano et Akhenaton, et une mi-temps de rugby (victoire des rugbymen 45-27).





Cette manifestation était organisée par l'association de Pascal Olmeta "Un espoir, un sourire pour la vie", qui récolte des dons pour les hôpitaux, associations caritatives et les familles d'enfants malades. "Il était normal d'être présent ce soir pour Pascal Olmeta et les enfants. C'est une cause qui mérite qu'on prenne du temps malgré notre calendrier compliqué", a déclaré "ZZ" à la presse.