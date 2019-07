VIDÉO – Loin de la Maison Blanche, les championnes du monde américaines paradent à New York

En manque de sommeil, beaucoup d'entre elles ont admis mardi tenir grâce à la seule adrénaline, qui les a portées encore un peu sur Broadway, à l'extrême sud de Manhattan, là où chefs d'Etat, militaires et sportifs défilent rituellement depuis plus de 130 ans sous des pluies de confettis. Mais c’est seulement la seconde fois de l’histoire qu’une équipe féminine américaine de sport collectif a droit à une parade à New York, après celle, déjà, des championnes du monde de soccer en 2015.