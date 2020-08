Lyon-Bayern : des supporteurs lyonnais présents à Lisbonne

L'OL affronte ce mercredi soir le Bayern Munich pour une place en finale de la Ligue des Champions. Un match qui se joue à Lisbonne et à suivre en direct sur TF1. Malgré la situation et les contraintes sanitaires, des supporters lyonnais ont rallié la capitale portugaise pour vivre cette demi-finale. Notre envoyé spécial Christophe Abel est parti à leur rencontre.



