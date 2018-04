VIDÉO - Marseille-Salzbourg : Florian Thauvin reconnaît avoir marqué de la main

"J'ai vu qu'il était proche de la surface et je savais que le ballon allait arriver au deuxième poteau, a déclaré Florian Thauvin dans Club Europa sur Bein Sports à l'issue du match. Il fallait le temps que le ballon redescende. Je me suis positionnée au deuxième poteau et je l'ai mis de la tête. Je la touche aussi un peu de la main il me semble. Il faut que je revoie les images."





Sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé, les internautes dénonçant le geste du joueur et se désolant que le but ait été validé.