VIDÉO - "Mon pote, on te soutient beaucoup" : les joueurs du PSG se mobilisent pour Loïck, un jeune fan atteint d’un cancer

Mardi soir, à l’issue de la demi-finale de la Ligue des Champions face au club allemande de Leipzig, Kylian Mbappé et Neymar lui ont répondu dans un message vidéo. "Salut Loïck, mon pote, on te soutient beaucoup. J’espère que tu tiens le coup. Merci de nous soutenir pour la finale. J’espère te voir bientôt", déclarent les deux stars du PSG. Un instant que n’oubliera jamais la mère de Loïck. Elle n’avait jamais vu son fils si heureux. "Il n’avait pas de mots. Il regardait en boucle la vidéo. Ensuite, il m’a dit : 'Maman, je vais regarder toute la nuit", raconte la mère du jeune garçon au micro de TF1.

Loïck on va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne. Force mon grand - Presnel Kimpembe, défenseur du PSG.