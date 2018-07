VIDÉO - Mondial 2018 : les rues de France explosent de joie après la victoire face à la Belgique

De Marseille à l'Assemblée nationale, de Limoges aux métros parisiens, partout la même joie. Celle d'une France en liesse. Celle de milliers de personnes devant leurs écrans pour suivre cette victoire. Car, ce mardi, la France a battu la Belgique 1-0. Et file ainsi en finale de la Coupe du monde du football.





Depuis la victoire des Bleus, un concert de klaxons résonne dans les rues de France en échos aux "On est en finale" venus des terrasses des bars. Les gens sautent dans tous les sens, se prenant dans les bras, chantent ou hurlent. L'ambiance est à la fête. A quelques mètres du Moulin Rouge, les pétards claquent, les plus audacieux (ou les plus fous) se hissent sur le toit des bus, tandis que d'autres tirent des fumigènes.